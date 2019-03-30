Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160РБК вчера в 16:26

Российские Blackjack (так по классификации НАТО называются бомбардировщики Ту-160) были замечены над акваторией Северного моря. Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160

Комсомольская правда11:36

Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-160

РИА Новостивчера в 13:43

Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160

Газета.Ru09:57

Два российских Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

ТАССвчера в 15:59

Минобороны рассказало о полете Ту-160 над тремя морями

Вести.Ru11:07

ВВС Британии отправились на перехват российских бомбардировщиков

Телеканал 360°вчера в 10:42

Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков

Интерфаксвчера в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»

Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Космос

Ученые заметили «грибы» и «лишайник» на Марсе

Обновлено 28 марта в 04:49
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 20:52
Технологии

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 12:59
Политика

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено в 19:29
Теннис

Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде

Обновлено в 17:24
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Петербурге угнали автомобиль полковника МВД

Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:28
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

Обновлено в 16:20
Важное за сутки

В интернет-знакомствах 78 процентов женщин борются за 20 процентов мужчин

Для анализа поведения гетеросексуальных пар требуется два таких индекса, где один будет показывать, как партнеров выбирают женщины, а другой - мужчины.
Обновлено в 05:23
Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено в 20:16
Происшествия

«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР

Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность

Обновлено в 12:30
Интернет

В Китае тестируют новую систему для борьбы с интернет-зависимостью

Сотрудники китайской администрации по вопросам киберпространства рекомендовали видеоплатформам внедрить новую систему, которая защитит людей от интернет-зависимости.
Обновлено в 05:15
Технологии

Facebook изменит правила прямых трансляций после теракта в Крайстчерче

Ранее агентство Associated Press писало, ссылаясь на руководство соцсети, что автоматической системе распознавания нежелательного контента Facebook не удалось распознать и вовремя заблокировать трансляцию стрельбы в мечетях в Крайстчерче.
Обновлено в 17:01
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне

Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США

Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Обновлено в 04:57
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе

В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное