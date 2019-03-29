Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160Российская газета 20:29
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства, пишет РИА Новости.
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