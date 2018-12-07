Армия и оружие
В Москве расценивают "истеричное заявление" Госдепа о якобы "фальсификации" применения террористами отравляющих веществ против мирного населения "попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", подчеркнули в министерстве.
РИА Новости15:30
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Армия и оружие
Морские пехотинцы Северного флота по ночам отрабатывают стрельбу
Занятие продлятся несколько дней, в течение которых военнослужащие отработают задачи по совершенствованию навыков применения оружия и военной техники, а так же по оборудованию фортификационных сооружений и организации взаимодействия.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Минобороны Украины анонсировало новые провокации в Керченском проливе
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Новейший истребитель Китая обнаружили в США
В 2017 году новый самолёт был принят на вооружение ВВС НОАК.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
В рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE военные моряки Канады задержали более 17 тонн кокаина.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
«Невидимое оружие», – в НАТО напуганы российскими военными комплексами
Ранее "Российский Диалог" сообщал, что Россия создала средство РЭБ на основе изучений "Томагавка".
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения
В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Самолет-шпион ВМС США три часа вел разведку российских баз в Сирии
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Для российских десантников разработают новые парашюты
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34
Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли
Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии
Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам
Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
ВСУ за неделю 137 раз нарушили режим тишины в ДНР
Украинские войска за минувшую неделю 137 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 23 населенных пункта ДНР.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В Военной академии связи прошел выпуск 7-ой научной роты
В научной роте состоялось праздничное мероприятие, посвященное торжественной отправке операторов 7-го призыва, выслуживших установленный срок военной службы по призыву.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Самый грузоподъемный понтонный мост в мире поступит в войска ЦВО до конца года
До конца года в ЦВО будет сформирован батальон новейших понтонных парков ПП-2005.
Обновлено в 17:54