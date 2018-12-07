Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо
Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в АлеппоВести.Ru15:41
Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Вести.Ru15:41
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Армия и оружие
Украина обещает снова отправить военные корабли в Керченский пролив
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
В Петербурге открыли бюст великого князя Михаила Павловича
На территории Михайловской военной артиллерийской академии сегодня открыли бюст основателя учебного заведения великого князя Михаила Павловича.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ
Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы.
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Армия и оружие
В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения
В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Состав Северного флота впервые пополнят крымские призывники
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34
Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.
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Армия и оружие
Для российских десантников разработают новые парашюты
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
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Обновлено в 11:32
Армия и оружие
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Обновлено в 08:25
Армия и оружие
ВСУ за неделю 137 раз нарушили режим тишины в ДНР
Украинские войска за минувшую неделю 137 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 23 населенных пункта ДНР.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
США позаимствовали у России и СССР космические технологии
Основываясь на технологии СССР Соединенные Штаты начали разработку авиционно-космической системы.
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Армия и оружие
В Военной академии связи прошел выпуск 7-ой научной роты
В научной роте состоялось праздничное мероприятие, посвященное торжественной отправке операторов 7-го призыва, выслуживших установленный срок военной службы по призыву.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
В Афганистане в результате нападения погибли 14 военных
По данным телеканала, в результате боестолкновения, произошедшего на северо-западе страны, погибли 14 военнослужащих.
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Армия и оружие
Госиспытания новой субмарины «Ясень-М» начнутся в 2019 году
Собеседник агентства уточнил, что сейчас "Казань" на заводских испытаниях и должна еще несколько раз выйти в море.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В Удмуртии до конца года сформируют батальон с новейшей переправочной техникой на вооружении
В Удмуртской Республике до конца года будет сформирован батальон с новейшим понтонным парком ПП-2005 на вооружении.
Обновлено в 08:40