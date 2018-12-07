Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо
Вести.Ru
15:41

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
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