Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в СирииREGNUM 07:29
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб. Конвой принадлежал террористической группировке «ХайятТахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Космос
Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
Обновлено в 05:03
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Политика
Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть, сообщили СМИ
Компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники и предоставленные ими документы.
Обновлено в 10:20
Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) в Житомирскую область для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень).
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Футбол
Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Общество
В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков
По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.
Обновлено в 03:40
Экономика
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Авто
Названы самые угоняемые машины в РФ
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Экономика
Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть
В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.
Обновлено в 10:46
Политика
Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины
Утром в понедельник, 22 июля, умер Виктор Мусияка - юрист и политический деятель, принявший участие в написании текста Конституции Украины.
Обновлено в 09:58
Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором
Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30