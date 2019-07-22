Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в СирииREGNUM 07:29

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб. Конвой принадлежал террористической группировке «ХайятТахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читать в источнике
Обсудить3

Подробнее о событии

Минобороны отрицает удар российских самолетов по рынку в Сирии

Коммерсантъ07:41

Минобороны опровергло авиаудар по рынку в Идлибе

РБК07:38

В Минобороны опровергли сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

РИА Новости06:38

Минобороны опровергло информацию об ударе российских самолетов по рынку в Сирии

ТАСС06:53

В Минобороны опровергли сообщения об «ударе» России по рынку в Сирии

RT на русском06:45

Министерство обороны России опровергает сообщения об ударе российских самолетов по рынку в Сирии

Эхо Москвы07:30

В МО РФ назвали фейком сообщение «Белых касок» об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии

ТК Звезда06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Космос

Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию

Обновлено в 05:03
Общество

Беглов призвал ужесточить борьбу со стихийными свалками в Петербурге

Обновлено в 08:31
Политика

В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Политика

Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть, сообщили СМИ

Компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники и предоставленные ими документы.
Обновлено в 10:20
Политика

Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом

Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) в Житомирскую область для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень).
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Названо самое полезное мороженое

Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Футбол

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Общество

В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.
Обновлено в 03:40
Экономика

Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей

В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика

В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Космос

Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь

Обновлено в 10:03
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Авто

Названы самые угоняемые машины в РФ

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Экономика

Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.
Обновлено в 10:46
Политика

Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины

Утром в понедельник, 22 июля, умер Виктор Мусияка - юрист и политический деятель, принявший участие в написании текста Конституции Украины.
Обновлено в 09:58
Экономика

ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам

Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Авто

Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором

Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак написала бранное стихотворение в ответ на шутку Шнурова

Обновлено в 10:28
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное