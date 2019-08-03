Лесные пожары
Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в СибириВзгляд.ру 10:07
Авиация Минобороны в период с 1 по 3 августа потушила более 450 тыс. га горящих лесов в Сибири. В ведомстве уточнили, что ликвидировано 116 крупных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, передает RT.
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Основатель EVO и сотрудник Riot Games Том Кэннон подтвердил, что компания Riot работает над новой игрой в жанре файтинг.
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Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу
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