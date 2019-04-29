Минобороны опубликовало всероссийскую карту салютов в День ПобедыПрофиль 03:01

Праздничные салюты в этом году прогремят в 28 городах России, сообщается на портале. Ранее «Профиль» писал, что 29 апреля и 4 мая в Москве пройдут ночные репетиции Парада Победы. Из-за этого некоторые улицы в центре столицы будут перекрыты.

Минобороны опубликовало всероссийскую карту салютов в День Победы

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