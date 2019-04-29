Общество

Минобороны опубликовало всероссийскую карту салютов в День ПобедыПрофиль 03:01

Праздничные салюты в этом году прогремят в 28 городах России, сообщается на портале. Ранее «Профиль» писал, что 29 апреля и 4 мая в Москве пройдут ночные репетиции Парада Победы. Из-за этого некоторые улицы в центре столицы будут перекрыты.
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На сайте Министерства обороны РФ появился раздел о Параде Победы

Вести.Ru00:51

Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая

Life.ru00:00

На сайте Минобороны опубликован мультимедийный раздел о парадах, проводимых в ознаменование 74-летия Великой Победы

Красная звездавчера в 18:00

Минобороны РФ запустило раздел сайта, посвященный парадам на День Победы

ФАНвчера в 23:19

Минобороны запустило раздел сайта, посвященный парадам на 9 Мая в городах РФ

РЕН ТВвчера в 22:11

Минобороны представило мультимедийный проект, посвященный парадам 9 мая в городах России

ТАССвчера в 22:10

Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России

РБКвчера в 23:56
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Гаджеты

Samsung запатентовала гибкий смартфон с тремя экранами

Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Китай показал самый опасный эсминец в мире

Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 - самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.
Обновлено в 04:14
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты

Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 21:48
Хоккей

Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России

Обновлено в 05:57
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Культура

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Транспорт

Дорожные камеры удвоят наблюдение

Для фиксации нарушения потребуется две камеры: например, на въезде и на выезде из населенного пункта.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила участников шоу «Голос. Дети» своей премией

Больше всего голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

На алюминиевом заводе в Красноярске произошел пожар

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Политика

К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»

В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Политика

НТВ покажет шоу «Магия» с Зеленским в роли ведущего

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с российским оборудованием

Телеканал NRK отмечает, что белуха подплыла близко к рыбацкой лодке и позволила себя погладить. Норвежцы сделали вывод, что её приручали.
Обновлено в 02:45
Культура

Фаталити за всю историю Mortal Kombat показали в одном видео

Обновлено в 00:50
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора

Отечественный автопроизводитель проводит отзывную кампанию битопливных машин Lada Vesta CNG из-за возможного несоответствия «заглохание двигателя».
Обновлено в 01:23
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Бывшая невестка Галины Волчек вышла в свет в серьгах за 800 тысяч рублей

Известный актер Станислав Садальский в Instagram рассказал о бывшей невестке актрисы Галины Волчек Татьяне Цыплаковой.
Обновлено в 03:13
Теннис

Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 03:47
Энергетика

В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
Обновлено в 06:04
Авто

До тла сгоревший Ferrari F355 был продан на аукционе

Поскольку двигатель отсутствует, то никакой информации о пробеге авто нет.
Обновлено в 05:00
Музыка

Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня

Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
Обновлено в 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
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