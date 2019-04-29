Общество
Минобороны опубликовало всероссийскую карту салютов в День ПобедыПрофиль 03:01
Праздничные салюты в этом году прогремят в 28 городах России, сообщается на портале. Ранее «Профиль» писал, что 29 апреля и 4 мая в Москве пройдут ночные репетиции Парада Победы. Из-за этого некоторые улицы в центре столицы будут перекрыты.
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Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
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Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
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Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
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Культура
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Дорожные камеры удвоят наблюдение
Для фиксации нарушения потребуется две камеры: например, на въезде и на выезде из населенного пункта.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
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Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
На алюминиевом заводе в Красноярске произошел пожар
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:14
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Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
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Политика
К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»
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Обновлено в 05:41
Политика
НТВ покажет шоу «Магия» с Зеленским в роли ведущего
Обновлено вчера в 16:58
Политика
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Культура
Фаталити за всю историю Mortal Kombat показали в одном видео
Обновлено в 00:50
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора
Отечественный автопроизводитель проводит отзывную кампанию битопливных машин Lada Vesta CNG из-за возможного несоответствия «заглохание двигателя».
Обновлено в 01:23
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Бывшая невестка Галины Волчек вышла в свет в серьгах за 800 тысяч рублей
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Теннис
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Энергетика
В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России
Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
Обновлено в 06:04
Авто
До тла сгоревший Ferrari F355 был продан на аукционе
Поскольку двигатель отсутствует, то никакой информации о пробеге авто нет.
Обновлено в 05:00
Музыка
Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня
Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
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