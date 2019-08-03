Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииИзвестия 02:19

Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа. Запись происходящего велась с беспилотных летательных аппаратов.
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Специалисты изучили способы охоты летучих мышей

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Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
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