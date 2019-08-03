Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииИзвестия 02:19
Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа. Запись происходящего велась с беспилотных летательных аппаратов.
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Обновлено вчера в 01:00
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Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог
Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
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Напомним, автомобиль построен на базе бестселлера Suzuki Ertiga, но, по заявлению пресс-службы японского автогиганта, XL6 будет существенно отличаться от донора.
Обновлено вчера в 13:12
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Обновлено вчера в 12:19
Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
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Специалисты изучили способы охоты летучих мышей
Обновлено 01 августа в 12:41
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Обновлено в 06:52
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
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Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
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Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator
Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
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Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
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ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15