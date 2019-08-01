Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииРИА Новости вчера в 23:00

Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии. На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
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Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

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Появилось видео уничтожения в Сирии автомобиля боевиков танком российского производства

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Экономика сегодня01 августа в 04:23

Минобороны опубликовало видеоотчет о точечных ударах по террористам в Сирии

ТАСС01 августа в 04:04

Минобороны показало видео точечных ударов по террористам в Сирии

Life.ru01 августа в 06:36
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Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие

Торжественная церемония прошла во Дворце спорта «Лужники». Кинофестиваль является вторым старейшим фестивалем мира после Венецианского.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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Армия и оружие

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Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
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Армия и оружие

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