Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииРИА Новости вчера в 23:00
Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии. На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
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Появилось видео уничтожения в Сирии автомобиля боевиков танком российского производства
Московский Комсомолец01 августа в 09:20
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