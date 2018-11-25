Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо
Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в АлеппоГазета.Ru05:44
Министерство обороны России опубликовало видео из сирийского госпиталя, куда доставили пострадавших в результате обстрела Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами, передает RT.
Газета.Ru05:44
По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорТелеканал 360° вчера в 21:53
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