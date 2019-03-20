Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над СириейРИА Новости 16:52
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
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Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельТАСС 13:03
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Кино
Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта
Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.
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Объект должен максимально сблизиться с планетой 22 марта Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем отделяет планету от Луны, сообщает сайт NASA.
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Политика
Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
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Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
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Instagram запустил функцию для покупок в приложении
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Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
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Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
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В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Авто
На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис
Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.
Обновлено вчера в 23:44
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну стартовал в Москве
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы
Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
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Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес
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Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
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Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Политика
Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТО
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
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Путин отправил в отставку губернатора Челябинской области
Обновлено в 11:10
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Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
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Общество
«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения
Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме
Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
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Происшествия
Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
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