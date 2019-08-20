Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»RT на русском 06:40
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У». Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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с чего всё началось
Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", который может находиться в воздухе более суток.Москва 2407:07
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