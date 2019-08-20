с чего всё началось

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У». Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Происшествия СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт Банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, пишут "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.

Общество Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.

Политика Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.

Армия и оружие Появилось видео первого погружения новейшей российской подлодки В Сети появилось видео первого погружения новейшей российской дизель-электрической подлодки «Петропавловск-Камчатский».

Политика Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов хотел провести с Костенко всего одну ночь Хейтеры уже долгое время обвиняют футболиста в том, что Тарасов изменял Бузовой с Костенко еще состоя в браке.

Здоровье Врачи назвали опасную для здоровья окружность талии Эксперты Минздрава назвали опасную для здоровья окружность талии.

Происшествия Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.

Происшествия Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Наука Ученые раскрыли смертельную опасность недосыпа Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.

Футбол Рибери перейдет в «Фиорентину» вместо «Локомотива» Напомним, одним из претендентов на покупку Рибери был московский «Локомотив», также игрок мог продолжить карьеру в «Эвертоне».

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Технологии Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».

Гаджеты Компания TSMC представила самый мощный процессор в мире Cerebras Сотрудники компании TSMC отметили, работа над вычислительным чипом представляла особую сложность, так как ранее никто подобного не реализовывал, а при малейшей ошибке эксперимент бы завершился провалом, вытекающим в значительные напрасные расходы.

Политика Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.