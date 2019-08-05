Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»РИА Новости 06:41
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
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