Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»Газета.Ru 05:58

В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».

с чего всё началось

Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем подлодка передвигается у поверхности на полном ходу. Публикация видеозаписи приурочена ко Дню моряка-подводника, который отмечается России 19 марта.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Общество Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Энергетика Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Политика Морская и наземная части «Турецкого потока» соединены в Турции Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток", был сварен в Турции, говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B. V. В нем отмечается, что это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".

Политика Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Происшествия На севере Москвы обстреляли здание кадетского корпуса Московские полицейские начали проверку после того, как утром 19 марта на стеклах кадетского корпуса на севере столицы были обнаружены следы от выстрелов.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.

Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Армия и оружие Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729 В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум по фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Общество Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать Мать девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщила РИА Новости во вторник, что на этой неделе рассмотрит возможность найма жилья в другом районе Псковской области.

Происшествия Семь человек отравились газом в подмосковном Чехове По предварительным данным, люди отравились угарным газом из-за того, что прогорела вытяжка на газовой колонке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Происшествия В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.

Экономика ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень сектора экономики Банк России назвал сектора экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году.

Футбол Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.

Космос Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Политика Совет ЕС утвердил блок экстренных мер в случае Brexit без соглашения Совет ЕС утвердил во вторник блок экстренных мер, которые будут регулировать отношения с Великобританией в случае выхода Соединенного Королевства из объединения (Brexit) без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом.