Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»Газета.Ru 05:58
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем подлодка передвигается у поверхности на полном ходу. Публикация видеозаписи приурочена ко Дню моряка-подводника, который отмечается России 19 марта.
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Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.
— Владимир Королев, российский военачальникLenta.ru 04:05
с чего всё началось
В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».ТК Звездавчера в 22:01
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