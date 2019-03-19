Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»Газета.Ru 05:58

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем подлодка передвигается у поверхности на полном ходу. Публикация видеозаписи приурочена ко Дню моряка-подводника, который отмечается России 19 марта.
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Владимир Королев
Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.
— Владимир Королев, российский военачальникLenta.ru 04:05
с чего всё началось

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».
ТК Звездавчера в 22:01

Подробнее о событии

Минобороны РФ провело испытания подводного ракетоносца «Борей». Видео

Телеканал 360°03:20

В ГД объяснили, кому Шойгу адресовал демонстрацию испытаний атомной подлодки «Борей»

ФАН06:30

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Газета.Ru05:58

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

ТАСС04:21

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей»

РИА Новости06:16

В Госдуме прокомментировали испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

RT на русском08:50

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

ТК Звездавчера в 22:01
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Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Помпео оценил перспективы сотрудничества России и США

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью KSNT рассказал о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Обновлено в 08:40
Происшествия

СК на Ставрополье выяснит причину ссоры судьи с полицейским

Обновлено в 07:57
Энергетика

Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС

«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Общество

Юлия Савиновских пожаловалась на российские власти в ЕСПЧ

Обновлено в 09:06
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

В Китае сообщили о превосходстве J-20 над Су-57 и F-35

Китайские СМИ сообщают о превосходстве истребителя J-20 над российскими Су-57 и американскими F-35.
Обновлено в 06:25
Культура

В Эрмитаже представят после реставрации картину Брейгеля младшего

Обновлено в 05:11
Футбол

Магомед Оздоев: «Впервые слышу, что Дзюба долго не забивает»

Напомним, что Дзюба не забивает 14 матчей, безголевая серия составляет 1179 минут.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Спорт

Большунов рассказал, за счет чего сохранил силы на конец сезона

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него остались силы на концовку сезона из-за тяжелых тренировок в летний внесоревновательный период.
Обновлено в 07:25
Политика

Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения

Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 06:15
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

«Лучший настольный компьютер»: Apple презентовала новые iMac

"Благодаря потрясающему дисплею Retina, удивительному дизайну, удвоенной производительности и MacOS Mojave, которые нравятся нашим клиентам, iMac на сегодняшний день является лучшим настольным компьютером в мире", - заявил Том Богер, старший директор Apple по маркетингу продуктов Mac.
Обновлено в 09:29
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Новый стандарт поликлиники внедряют в Москве

Московские поликлиники стали более комфортными благодаря внедрению новых стандартов.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Сирии при обстреле школьного автобуса погиб ребенок

"Ребенок погиб от пули снайпера в результате обстрела боевиками школьного автобуса на площади ан-Наурас в районе аз-Захра", - передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 09:29
Кино

HBO запустил квест для поклонников «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил квест для поклонников сериала "Игра престолов". Его можно пройти на специальном сайте.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Общество

Уральский правозащитник направил заявление в СК на скандалиста Булатова

Как стало известно во вторник, 19 марта, уральский правозащитник, эксперт «Межрегионального центра прав человека» Никита Томилов направил заявление в Следственный комитет на активиста Тимура Булатова (Исаева).
Обновлено в 09:10
Технологии

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Космос

NASA намерено приобрести у Роскосмоса дополнительные места на «Союзах»

«NASA рассматривает перспективу заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в «Союзе», а также согласование других услуг», — передает News.ru, ссылаясь на сообщение.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт

Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону

Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Экономика

Дивиденды «Энел Россия» могут составить 0,14 рубля на акцию

"Энел Россия" опубликовала результаты за 2018 год по МСФО.
Обновлено в 07:00
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
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