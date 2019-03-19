Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»Газета.Ru 05:58

В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».

с чего всё началось

Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем подлодка передвигается у поверхности на полном ходу. Публикация видеозаписи приурочена ко Дню моряка-подводника, который отмечается России 19 марта.

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