Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия В КНДР отпустили задержанное российское судно Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.

Армия и оружие Yomiuri: Япония закупит беспилотные вертолеты для патрулирования в Восточно-Китайском море Минобороны Японии рассчитывает использовать их для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Космос Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.

Футбол «Леванте» вновь арендует Майораля у «Реала» Мадридский клуб вновь отдаст футболиста в аренду «Леванте» без опции выкупа. Минувший сезона Майораль провел в валенсийском клубе.

Происшествия Сильный пожар снова произошел в Подмосковье В подмосковном Сергиевом Посаде произошел сильный пожар.

Происшествия В центре Петербурга подстрелили подростка и отобрали велосипед По предварительным данным, молодого человека подстрелили из газового пистолета «Удар». Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Культура «Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.

Армия и оружие Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.

Происшествия Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Общество В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Общество Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.

Экономика Когда Bitcoin обновит исторический максимум. Майк Новограц дал ответ В интервью Bloomberg предприниматель рассказал, когда стоимость первой криптовалюты обновит исторический максимум в $20 000.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Здоровье Эксперты раскритиковали качество приложений для здоровья Эксперты из Федеральной психиатрической палаты (BPtK) раскритиковали качество приложений для здоровья.

Футбол «Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Космос Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.