Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцевРИА Новости 17:14
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
Yomiuri: Япония закупит беспилотные вертолеты для патрулирования в Восточно-Китайском море
Минобороны Японии рассчитывает использовать их для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).
Обновлено в 21:12
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Космос
Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях
Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.
Обновлено 25 июля в 16:54
Футбол
«Леванте» вновь арендует Майораля у «Реала»
Мадридский клуб вновь отдаст футболиста в аренду «Леванте» без опции выкупа. Минувший сезона Майораль провел в валенсийском клубе.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Сильный пожар снова произошел в Подмосковье
В подмосковном Сергиевом Посаде произошел сильный пожар.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В центре Петербурга подстрелили подростка и отобрали велосипед
По предварительным данным, молодого человека подстрелили из газового пистолета «Удар». Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 09:06
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Культура
«Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски
Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Общество
Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
Обновлено в 20:19
Экономика
Когда Bitcoin обновит исторический максимум. Майк Новограц дал ответ
В интервью Bloomberg предприниматель рассказал, когда стоимость первой криптовалюты обновит исторический максимум в $20 000.
Обновлено вчера в 08:09
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Игры
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Обновлено в 08:10
Здоровье
Эксперты раскритиковали качество приложений для здоровья
Эксперты из Федеральной психиатрической палаты (BPtK) раскритиковали качество приложений для здоровья.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:54
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 03:33
Гаджеты
Опубликованы «живые» фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
Во Всемирной сети опубликовали «живые» фотоснимки мобильного аккумулятора от Xiaomi.
Обновлено в 09:33
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Космос
Антенну в Крыму используют для космического проекта «Миллиметрон»
В 2020 году антенну в Евпатории планируется использовать для работы с обсерваторией "Спектр-РГ", выведенной в космос в июле.
Обновлено в 20:24