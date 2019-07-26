Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцевРИА Новости 17:14
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
Обновлено в 21:25
Политика
Путин признался, зачем погружается под воду и поднимается в небо
Путин пояснил, что тысячи россиян работают и в воздухе, и под водой, и под землей.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44
Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:25
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Футбол
Болельщик «Пармы» выбежал на поле и потерпел неудачу
Обновлено в 22:49
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал, почему он не общается с бабушкой
Лидия Федосеева-Шукшина известна своим трудным характером, который не дает ей наладить отношения не только с внуком, но и дочерьми.
Обновлено в 12:32
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Происшествия
Премьер Румынии не исключила референдума об ужесточении наказаний за насилие и педофилию
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ рассматривает возможность проведения национального референдума о резком ужесточении наказания за убийства, насилие и педофилию в связи с делом о похищении несовершеннолетней девочки в Каракале (уезд Олт на юге страны).
Обновлено в 08:03
Общество
Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков
Найт напоминает, что кузнечики не представляют опасности для человека, и через несколько недель полностью исчезнут с улиц городов.
Обновлено в 22:43
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
5 причин каждый день есть яблоки
Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев не может завязать с алкоголем
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Политика
В России предложили разрешить голосовать с 16 лет
Сенатор отметила, что в 16 лет молодой человек уже два года является обладателем паспорта, а также в ряде случаев может вступить в брак.
Обновлено в 18:40
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:40
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 06:40