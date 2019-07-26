Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фото ко Дню Военно-морского флотаИзвестия вчера в 18:57
Минобороны России 28 июля в преддверии Дня Военно-морского флота на своем сайте разместило уникальные фотографии из жизни известных флотоводцев, а также интересные факты о них. На странице можно увидеть черно-белые, а также цветные снимки, которые раньше никогда не публиковались.
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«Они Россию выводили в океан»: Минобороны обнародовало фото знаменитых флотоводцев
Вести.Ruвчера в 19:36
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