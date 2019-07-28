с чего всё началось

Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Гаджеты Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.

Армия и оружие Путин принимает главный военно-морской парад России В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.

Армия и оружие Корветы проекта «Стерегущий» получат инновационные радары Как рассказал источник в командовании российского Военно-морского флота, отличие новых станций в том, что вместо вращающегося антенного блока корабли получат три стационарных приемо-передающих устройства — за это новые радары получили прозвище «трехглазые».

Происшествия Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье В Сети распространилась видеозапись с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.

Политика В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

Наука Московские ученые заподозрили связь между развитием шизофрении и кошками Московские ученые решили проверить, насколько часто токсоплазмоз встречается у пациентов с шизофренией.

Игры Doom 64 для PC и PlayStation 4 получила возрастной рейтинг Как отмечает издание Gematsu, когда первые две игры серии Doom получили свой возрастной рейтинг от PEGI, в списке платформ тоже упоминались только PC и PlayStation 4. Однако позже Bethesda выпустила классическую трилогию Doom и на Xbox One, и на Nintendo Switch, а первые две части ещё и на смартфонах.

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Культура 28 июля 1794 — казнены 22 деятеля Великой Французской революции, в том числе лидеры якобинцев Максимилиан Робеспьер и Луи-Антуан Сен-Жюст.

Единоборства Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

Здоровье Названы опасные для здоровья продукты Эксперты рассказали о продуктах, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Общество Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.

Культура «Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D Художник-постановщик студии Юрий Пронин рассказал на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», что некоторые персонажи, например Крокодил Гена, Попугай Кеша и Чебурашка, уже существуют в объемном формате.

Общество Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.

Авто Mercedes-AMG C63 следующего поколения может получить полный привод AWD По словам неназванного источника, «горячий» C-класс будет следовать по стопам «заряженного» E63, который оснащен системой полного привода с дрейфующим режимом, который отсоединяет передний карданный вал, позволяя направлять весь крутящий момент на заднюю ось.

Общество Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.

Религия Православные жители Брянской области празднуют День крещения Руси Православные жители Брянской области празднуют 28 июля День крещения Руси.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».