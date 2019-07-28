Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцевРИА Новости вчера в 17:14
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
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с чего всё началось
Минобороны России 28 июля в преддверии Дня Военно-морского флота на своем сайте разместило уникальные фотографии из жизни известных флотоводцев, а также интересные факты о них.Известиявчера в 18:57
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