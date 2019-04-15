Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия вчера в 20:47
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе. Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства.
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Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское
Московский Комсомолецвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Наука
В России создан препарат, повышающий эффективность терапии рака
Казанский федеральный университет и компания "Татхимфармпрепараты" впервые представили лекарство от артрита и добавку, которая повышает эффективность терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок
"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника
Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали детский сад
Обновлено в 06:03
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Под Тулой экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в нем было 39 детей.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Внук экс-руководителя «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП
Обновлено в 05:42
Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России
Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина.
Обновлено в 05:25
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Спорт
Бьорндален о допинге Логинова: Непонятно, как продолжать верить
Легенда мирового биатлона Уле Эйнар Бьорндален в интервью Марии Командной в очередной раз высказался в отношении россиянина Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина.
Обновлено в 06:11
Экономика
Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в финансировании проектов
Минстрой России, совместно с ЦБ РФ и ДОМ.РФ разработали рекомендации взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар
Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55
Общество
Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:57
Происшествия
СК возобновил расследование в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный Комитет возобновил расследование в отношении бывшего руководителя "Роснано" Леонида Меламед.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Политика
В Японии назвали причиной развала СССР сухой закон
Одной из причин развала Советского Союза стало введение сухого закона в 1985 году.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Реал» может отдать Льоренте в аренду
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намекнул, что полузащитнику команды Маркосу Льоренте стоит уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией
Обновлено вчера в 22:43
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Футбол
Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»
Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» из 22 человек, который отправится на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1 – первая игра).
Обновлено в 05:24
Общество
Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
Обновлено в 04:26