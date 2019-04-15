Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия вчера в 20:47

Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства. Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
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Минобороны опубликовало уникальные снимки советских полководцев

RT на русском02:17

Полководцы Победы: МО РФ показало уникальные фото легендарных военачальников

ТК Звездавчера в 17:00

Минобороны опубликовало уникальные фотографии из повседневной жизни советских маршалов

ТАССвчера в 18:04

Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское

Московский Комсомолецвчера в 17:16

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Российская газетавчера в 17:05

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке

РЕН ТВвчера в 17:00

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки полководцев ко Дню Победы

Телеканал 360°вчера в 19:02
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Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Обновлено в 02:57
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество

Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля

Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Транспорт

Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11

В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Политика

Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0

Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Общество

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Политика

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено в 02:09
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Кино

В работе Amediateka произошел сбой во время премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 02:55
Здоровье

Врачи рекомендовали не лежать в горячей ванне больше пяти минут

Обновлено в 02:06
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Зидан намерен избавиться от Льоренте в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что не рассчитывает в следующем сезоне на Маркоса Льоренте.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Нехватка от 500 до 1000 калорий в день приведёт к похудению, в среднем, на 1кг в неделю.
Обновлено в 01:00
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
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