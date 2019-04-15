Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия 20:47

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе. Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства.
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Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское

Московский Комсомолец17:16

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки полководцев ко Дню Победы

Телеканал 360°19:02

Минобороны опубликовало уникальные фотографии из повседневной жизни советских маршалов

ТАСС18:04

Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев

Life.ru19:09

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Российская газета17:05

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке

РЕН ТВ17:00

Полководцы Победы: МО РФ показало уникальные фото легендарных военачальников

ТК Звезда17:00
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Общество

Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики

Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 20:27
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Экономика

Издателей подпишут на рост тарифов

Стоимость доставки прессы снова вырастет В 2020 году "Почта России" планирует увеличить тарифы на доставку прессы, "повышение составит не более 10 %", рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.
Обновлено в 19:08
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Транспорт

К заповеднику Столбы закрыли проезд

Обновлено в 22:06
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено вчера в 14:44
Авто

Что следует проверять в авто после долгого «простоя»

Обновлено в 11:27
Происшествия

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес

«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Политика

Билборды с Порошенко снимут на Украине

На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 21:40
Театры

В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото

На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
Обновлено в 21:43
Общество

В Сингапуре протестируют воздушное такси

Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 17:46
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Здоровье

В сахалинском роддоме открылся ЗАГС

Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.
Обновлено в 22:18
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Происшествия

В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец

В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы "Ростова" и московского "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:09
Футбол

Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»

Обновлено в 16:43
Космос

В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс

По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Обновлено в 21:51
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