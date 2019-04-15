Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия 20:47
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе. Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства.
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Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское
Московский Комсомолец17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Общество
Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики
Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 20:27
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Экономика
Издателей подпишут на рост тарифов
Стоимость доставки прессы снова вырастет В 2020 году "Почта России" планирует увеличить тарифы на доставку прессы, "повышение составит не более 10 %", рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.
Обновлено в 19:08
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Транспорт
К заповеднику Столбы закрыли проезд
Обновлено в 22:06
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено вчера в 14:44
Авто
Что следует проверять в авто после долгого «простоя»
Обновлено в 11:27
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 21:40
Театры
В Улан-Удэ прошла премьера необычного «Вишнёвого сада». Фото
На улан-удэнской премьере «Вишнёвого сада» использовали приём «театра в театре».
Обновлено в 21:43
Общество
В Сингапуре протестируют воздушное такси
Обновлено в 19:50
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 17:46
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Здоровье
В сахалинском роддоме открылся ЗАГС
Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.
Обновлено в 22:18
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец
В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России
Стали известны стартовые составы "Ростова" и московского "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:09
Футбол
Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»
Обновлено в 16:43
Космос
В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс
По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»
Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Обновлено в 21:51