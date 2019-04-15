Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия вчера в 20:47

Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства. Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
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Минобороны опубликовало семейные снимки советских полководцев

RT на русскомвчера в 21:41

Полководцы Победы: МО РФ показало уникальные фото легендарных военачальников

ТК Звездавчера в 17:00

Минобороны опубликовало уникальные фотографии из повседневной жизни советских маршалов

ТАССвчера в 18:04

Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское

Московский Комсомолецвчера в 17:16

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Российская газетавчера в 17:05

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке

РЕН ТВвчера в 17:00

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки полководцев ко Дню Победы

Телеканал 360°вчера в 19:02
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Происшествия

Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»

Обновлено вчера в 02:13
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей

Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Технологии

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото

Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено 13 апреля в 14:44
Хоккей

«Тампа» потерпела третье поражение в серии и находится в шаге от вылета

Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Норвегии автобус с российскими моряками попал в ДТП

В Норвегии в районе Ботсфьорда автобус с российскими моряками съехал в кювет из-за непогоды сообщает Radio Nord Norge.
Обновлено вчера в 06:39
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Огонь и ядовитый дым: Хакасия борется с природными пожарами

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Подмосковье продавец картошки застрелил азербайджанца

Как сообщает СК РФ по Московской области, на почве возврата денег за некачественный товар продавец открыл стрельбу по 32-летнему азербайджанцу и его другу.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол

Черчесов: теперь Дзюба больше делает, чем говорит

Капитанская повязка сделала его менее говорливым. Теперь он больше делает, чем говорит, и это тоже большой плюс.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено вчера в 18:27
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Ученые разделили дрозофил на две группы.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

В Екатеринбурге 18 домов остались без воды из-за аварии на Блюхера

Обновлено вчера в 14:24
Экономика

В ОЭСР считают, что Японии нужно поднять потребительский налог

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что Японии для поддержания финансовой стабильности и снижения госдолга необходимо увеличить ставку потребительского налога, которая на данный момент составляет 8%. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе ОЭСР.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Кино

Зима пришла: мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов»

Мировая премьера восьмого сезона сериала «Игра престолов» состоится вечером 14 апреля, что будет соответствовать четырем часам утра по московскому времени.
Обновлено вчера в 05:53
Космос

Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником

Известный во всем мире уфолог Скотт Уоринг обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником.
Обновлено вчера в 01:55
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