Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия 20:47
Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства. Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
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Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское
Московский Комсомолец17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Политика
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Наука
Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака
Казанский федеральный университет совместно с компанией "Татхимфармпрепараты" впервые представили на 47-м Международном салоне изобретений в Женеве лекарство от артрита и добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Военный технополис «Эра» получит первые результаты исследований в этом году
Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова занялась коррекцией фигуры
Обновлено в 14:20
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Хоккей
Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории
Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Технологии
Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот
Обновлено в 09:13
Политика
Совфед оценил передачу грамоты Петра I Украине
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал передачу грамоты Петра I Украине.
Обновлено в 05:55
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01
Космос
Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 20:27
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Политика
Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гумпомощь
Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь.
Обновлено в 20:22
Общество
Минприроды заступилось за домашних животных
Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Общество
В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури
Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Масштабные учения танкистов и артиллерии прошли на Кубани
Полигон Молькино на Кубани принял масштабные учения подразделений артиллерии 49-й армии Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:59