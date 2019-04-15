Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия вчера в 20:47

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе. Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства.
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Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское

Московский Комсомолецвчера в 17:16

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки полководцев ко Дню Победы

Телеканал 360°вчера в 19:02

Минобороны опубликовало уникальные фотографии из повседневной жизни советских маршалов

ТАССвчера в 18:04

Минобороны опубликовало уникальные снимки советских полководцев

RT на русском02:17

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Российская газетавчера в 17:05

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке

РЕН ТВвчера в 17:00

Полководцы Победы: МО РФ показало уникальные фото легендарных военачальников

ТК Звездавчера в 17:00
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Происшествия

Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест

Обновлено в 06:48
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва

Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.
Обновлено в 00:39
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Спорт

Мусэрский стал лучшим нападающим чемпионата Японии

Как сообщает Przeglad Sportowy, олимпийский чемпион - 2012, россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий за "Сантори Санбердз", стал самым результативным игроком, набрав 736 очков в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и получил приз за попадание в топ-6 игроков турнира.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга

Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной

В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Политика

Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Политика

Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Культура

«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 06:02
Энергетика

ЛУКОЙЛ оспорил в суде решение ФАС по тяжбе с «Роснефтью»

Месторождения контролирует совместное предприятие «Башнефть-Полюс», где «Башнефти» (дочернее предприятие «Роснефти») принадлежит 74,9% акций, а ЛУКОЙЛу — 25,1%. В середине 2018 года «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» обратились в ФАС с просьбой проверить экономическую обоснованность тарифов на перевалку через Варандейский терминал.
Обновлено в 07:39
Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Игры

Xbox One S и Xbox One X теперь можно купить по подписке и в России

Обновлено в 06:16
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
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