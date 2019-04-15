Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВИзвестия вчера в 20:47

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе. Кадры появились в специальном разделе на сайте ведомства.

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Происшествия Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве 19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.

Авто Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4 Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.

Происшествия В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.

Кино Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.

Экономика Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

Авто Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.

Политика Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Политика Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.

Экономика ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22% Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.

Общество Елену Малышеву и Первый канал решили засудить Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.

Шоу-бизнес Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.

Экономика Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.

Спорт Мусэрский стал лучшим нападающим чемпионата Японии Как сообщает Przeglad Sportowy, олимпийский чемпион - 2012, россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий за "Сантори Санбердз", стал самым результативным игроком, набрав 736 очков в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и получил приз за попадание в топ-6 игроков турнира.

Происшествия Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).

Происшествия В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.

Политика Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).

Политика Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Энергетика ЛУКОЙЛ оспорил в суде решение ФАС по тяжбе с «Роснефтью» Месторождения контролирует совместное предприятие «Башнефть-Полюс», где «Башнефти» (дочернее предприятие «Роснефти») принадлежит 74,9% акций, а ЛУКОЙЛу — 25,1%. В середине 2018 года «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» обратились в ФАС с просьбой проверить экономическую обоснованность тарифов на перевалку через Варандейский терминал.

Экономика «Северный поток-2» затянуло в датские воды Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.

Армия и оружие МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.