Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев ПобедыРоссийская газета 03:47

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Снимки для публикации в рамках проекта "Полководцы Победы" предоставили родные прославленных полководцев.
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Минобороны РФ публикует фронтовые фотографии полководцев Победы к 9 Мая

ФАНвчера в 17:06

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Российская газета03:47

Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов

Газета.Ruвчера в 18:30

Минобороны опубликовало неизвестные ранее фото полководцев из семейных альбомов

ТАССвчера в 17:20

Минобороны опубликовало неизвестные фотографии легендарных маршалов Советского Союза

RT на русском03:00

Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов

РБКвчера в 17:00

Полководцы Победы: Минобороны опубликовало редкие фронтовые фото советских военачальников

ТК Звездавчера в 17:01
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Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Экономика

Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает

"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Обновлено в 02:14
Происшествия

Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета

Обновлено вчера в 07:05
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Годовая прибыль Toyota упала на четверть

Чистая прибыль Toyota Motor Corp. в минувшем финансовом году, завершившемся 31 марта 2019 года, упала на 24,5%, до 1,88 трлн иен ($17,07 млрд), сообщается в пресс-релизе японского автопроизводителя.
Обновлено в 04:35
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Политика

Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

Обновлено в 00:12
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову

Обновлено вчера в 10:32
Политика

Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлению

Сотый ОКИАП морской авиации Северного флота был воссоздан в конце 2015 года. На его вооружении состоят истребители МиГ-29КР/КУБР.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Зауралье на девочку упала каменная плита мемориального комплекса

Мальчик забрался на бетонную плиту мемориала и стал ее раскачивать. В результате каменная плита упала на девочку, причинив ей травмы.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

Прокурор просит суд отправить Кокорина и Мамаева в колонию

Прокурор попросил суд приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы.
Обновлено 06 мая в 10:40
Транспорт

Мэр Уфы извинился за ремонт трассы «Уфа-Аэропорт» в час пик

Обновлено в 02:40
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В центре Кабула прогремел мощный взрыв

Обновлено в 03:25
Гаджеты

Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft

Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено вчера в 04:45
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