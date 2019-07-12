с чего всё началось

Минобороны России опубликовало видео доставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции. Кадры размещены на канале ведомства в YouTube. На кадрах видно, как грузовой самолет АН-124-100 «Руслан» приземлился в российском аэропорту, после чего в него погрузили С-400 и отправили в аэропорт Анкары.

Минобороны опубликовало кадры доставки С-400 в Турцию на «Руслане»

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