Министерство обороны России опубликовало список моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена, звания и фотографии 14 военнослужащих размещены на официальном сайте военного ведомства.

Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом море

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Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

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