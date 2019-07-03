Политика
Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом мореРоссийская газета 13:39
Министерство обороны России опубликовало список моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена, звания и фотографии 14 военнослужащих размещены на официальном сайте военного ведомства.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Футбол
Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»
Обновлено 01 июля в 06:57
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Шемякин показал Путину его в молодости
Обновлено в 13:57
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы
Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Игры
Финальная глава «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 16 июля
Ubisoft объявила дату выхода заключительного эпизода второго сюжетного дополнения для Assassin's Creed Odyssey — «Суд Атлантиды» выйдет 16 июля.
Обновлено в 12:12
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей
Обновлено в 17:21
Энергетика
Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»
В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Происшествия
После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок
В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Суд продлил арест экс-главе Раменского района
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Общество
«Свободный сокол» взял новый водопровод в Троицке и Новой Москве под крыло
Сегодня район Троицка и Новой Москвы активно развивается.
Обновлено в 11:24
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Политика
В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка
Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Технологии
В России разработали новый способ пеленгации
Фазовый способ пеленгации для определения угловых координат источников излучения сигналов разработали специалисты Особого конструкторского бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ), сообщает 3 июля пресс-служба холдинга «Российские космические системы».
Обновлено в 07:49
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57