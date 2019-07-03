Политика
Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом мореРоссийская газета вчера в 13:39
Министерство обороны России опубликовало список моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена, звания и фотографии 14 военнослужащих размещены на официальном сайте военного ведомства.
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Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Технологии
Уязвимость в электронной почте оказалась опасной для правительства
По данным ведомства, преступники используют уязвимость CVE-2017-11774, которая позволяет выйти за пределы песочницы Outlook и выполнить вредоносный код в операционной системе.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны
Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика
Саммит ЕС согласовал назначение на ключевые европейские посты
Глава Евросовета Дональд Туск по итогам трехдневной саммита Евросоюза сообщил, что он завершился согласованием кандидатов в будущее руководство институтов ЕС.
Обновлено 02 июля в 13:59
Происшествия
Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Националисты напали на российских туристов в Грузии
В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Футбол
Себальос до 22 июля может перейти в «Тоттенхэм» или «Милан»
На футболиста претендуют «Тоттенхэм» и «Милан». Как отмечается, хавбек должен принять решение до 22 июля.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске
«Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Общество
Названа доля лишенных летнего отпуска кузбассовцев
53% из числа последних отказались от летнего отпуска в пользу осени или зимы, а 8% уже отдыхали весной.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Баскетбол
«Химки» подписали контракт с Десятниковым
Контракт с 25-летним игроком подписан по схеме "2+1".
Обновлено в 01:27
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Общество
Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям
Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России
Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com.
Обновлено в 01:56
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
«Отпустило погасшее настроение»: Исаева спела «Рюмку водки» Лепса
Как рассказала Исаева, друзья уговорили ее поехать с ними в караоке-бар. При этом она заметила, что является большим любителем караоке.
Обновлено в 02:29