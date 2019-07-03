Министерство обороны России опубликовало список моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена, звания и фотографии 14 военнослужащих размещены на официальном сайте военного ведомства.

Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом море

Шоу-бизнес Андрей Аршавин развелся с женой Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.

Армия и оружие В Минске прошел парад в День независимости Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.

Технологии Уязвимость в электронной почте оказалась опасной для правительства По данным ведомства, преступники используют уязвимость CVE-2017-11774, которая позволяет выйти за пределы песочницы Outlook и выполнить вредоносный код в операционной системе.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Политика Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Происшествия В Луганской области загорелся заминированный лес На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.

Кино Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

Политика Саммит ЕС согласовал назначение на ключевые европейские посты Глава Евросовета Дональд Туск по итогам трехдневной саммита Евросоюза сообщил, что он завершился согласованием кандидатов в будущее руководство институтов ЕС.

Происшествия Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Экономика Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).

Происшествия В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.

Политика Националисты напали на российских туристов в Грузии В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске «Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.

Футбол «Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Общество Названа доля лишенных летнего отпуска кузбассовцев 53% из числа последних отказались от летнего отпуска в пользу осени или зимы, а 8% уже отдыхали весной.

Происшествия В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.

Баскетбол «Химки» подписали контракт с Десятниковым Контракт с 25-летним игроком подписан по схеме "2+1".

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.

Общество Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Футбол Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com.

Наука Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.