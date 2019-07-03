Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводниковРИА Новости 13:07
Минобороны на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ: В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Обновлено в 00:10
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Катя Лель умилила поклонников фото мужа с дочерью
Кадрами из отпуска Лель делится с поклонниками. Например, накануне она опубликовала нежное фото мужа, который обнимает Эмилию.
Обновлено в 02:51
Космос
Ученые взвешивают баланс вещества в скоплениях галактик
В новом исследовании международная команда ученых использовала данные локального исследования субструктуры кластера (LoCuSS) для измерения связей между тремя основными массовыми компонентами, которые составляют кластеры галактик: темной материей, горячим газом и звездами.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Происшествия
Появились данные о еще одном погибшем моряке
По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.
Обновлено в 06:39
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Авто
На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем
На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.
Обновлено в 11:44
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Россия опустилась на четыре строчки в Индексе паспортов мира
Россия опустилась на 51-е место в Индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
"Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Футбол
Гендиректор «Уфы»: Не только «Зенит» интересуется Неделчару
«Зенит» близок к трансферу 23-летнего румынского центрального защитника «Уфы» Йонуца Неделчару, сообщили в румынском издании Gsp.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
Спорт
Грузинские регбисты отчислены из московской команды
Обновлено в 13:36
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Общество
НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян
Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01
Футбол
Официально: «Атлетико» купил Фелиша за 126 миллионов евро
Сумма трансфера составила 126 миллионов евро, которые были прописаны в контракте игрока в качестве отступных.
Обновлено в 14:35
Футбол
Марсело лишили водительских прав за отказ проходить тест на алкоголь
Полицейские заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии, футболист отказался проходить тест на содержание алкоголя в организме.
Обновлено в 04:08
Политика
Владимир Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 14:16
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:36