Российское Министерство обороны обнародовало имена моряков, погибших в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Из сообщения ведомства, опубликованного в среду, 3 июля, следует, что жертвами трагедии стали семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи «Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.

Армия и оружие В Черное море вошел французский корабль-разведчик Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.

Политика Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Здоровье Минздрав назвал причины смертности женщин в России Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Футбол Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи» Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.

Гаджеты В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.

Политика Путин подписал закон о приостановке ДРСМД Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, которым приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.

Общество Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Политика На российскую семью совершено нападение в Грузии Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.

Недвижимость Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.

Политика Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.

Футбол Валерий Газзаев: «Премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов» В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион.