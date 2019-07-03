Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводниковИзвестия вчера в 14:56
Российское Министерство обороны обнародовало имена моряков, погибших в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Из сообщения ведомства, опубликованного в среду, 3 июля, следует, что жертвами трагедии стали семь капитанов первого ранга и три капитана второго ранга.
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Минобороны опубликовало имена моряков, погибших при пожаре на подводной лодке
Эхо Москвывчера в 15:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
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Путин: Рим не обращался к Москве с просьбой о покупке своего долга
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Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, которым приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
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