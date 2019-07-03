Политика
Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводниковRT на русском 13:11
Министерство обороны России опубликовало список имён 14 моряков-подводников, которые погибли во время аварии в Баренцевом море, когда на глубоководном аппарате возник пожар. Среди них — капитаны первого ранга герои России Денис Долонский и Николай Филин.
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