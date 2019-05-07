Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения СевастополяИзвестия 00:37
Министерство обороны России на своем сайте открыло новый раздел с архивными документами. Подборка материалов опубликована в преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, передает RT.
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Минобороны опубликовало документы по случаю 75-й годовщины освобождения Севастополя
RT на русскомвчера в 22:20
В Севастополе на 35-й береговой батарее пройдет День последнего выстрела
Независимое телевидение Севастополявчера в 08:55
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Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
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Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов
Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi.
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Политика
Журналистов Reuters помиловали и освободили в Мьянме
Корреспонденты информационного агентства Reuters Ва Лон и Сое Оо, которые были приговорены в Мьянме к семи годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны, были освобождены из тюрьмы спустя более двух лет заключения.
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Шоу-бизнес
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На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
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Политика
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Происшествия
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Обновлено вчера в 15:51
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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Гаджеты
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По словам руководителя Redmi, новый смартфон направлен на борьбу с производителями, которые завышают стоимость своих флагманов.
Обновлено вчера в 11:47
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Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
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