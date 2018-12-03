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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Армия и оружие Армия и оружие Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35

Армия и оружие Армия и оружие В России разработали проект экспедиционного корабля для ВМФ Конструкторы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) сделали универсальный проект экспедиционного судна для ВМФ РФ для реализации сразу нескольких задач, сообщил журналистам в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.

Армия и оружие Армия и оружие Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.

Армия и оружие Армия и оружие В Волгограде двести контрактников пройдут «курсы выживания»

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот признан лучшим в России по итогам 2018 года Тихоокеанский флот (ТОФ) признали лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.

Армия и оружие Армия и оружие В результате авиаудара США убит командир афганских талибов В результате авиаудара США на юге Афганистана был убит полевой командир афганских талибов Абдул Манан, сообщает The New York Times.

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты‐разведчики США замечены в Крыму Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США облетел южный берег Крыма и направился в сторону Кубани, приблизившись на расстояние 34 километра к береговой линии Краснодарского края в районе Новороссийска.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военнослужащие проводят тренировки по эксплуатации С-300

Армия и оружие Армия и оружие Президент Египта открыл международную выставку вооружений EDEX 2018 Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в понедельник первую международную выставку оборонной и военной промышленности EDEX 2018 (Egypt Defence Expo).

Армия и оружие Армия и оружие Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи