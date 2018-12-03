Армия и оружие
Минобороны России опубликовало на официальном сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата.
RT на русскомвчера в 16:41
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Минобороны ко Дню Неизвестного солдата рассекретило документы о боях под Москвой
Московский Комсомолецвчера в 16:04
Минобороны России публикует рассекреченные документы ко Дню неизвестного солдата
ТК Звездавчера в 16:01
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ
Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В России разработали проект экспедиционного корабля для ВМФ
Конструкторы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) сделали универсальный проект экспедиционного судна для ВМФ РФ для реализации сразу нескольких задач, сообщил журналистам в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км
Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В Волгограде двести контрактников пройдут «курсы выживания»
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Тихоокеанский флот признан лучшим в России по итогам 2018 года
Тихоокеанский флот (ТОФ) признали лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году
Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В результате авиаудара США убит командир афганских талибов
В результате авиаудара США на юге Афганистана был убит полевой командир афганских талибов Абдул Манан, сообщает The New York Times.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Самолеты‐разведчики США замечены в Крыму
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США облетел южный берег Крыма и направился в сторону Кубани, приблизившись на расстояние 34 километра к береговой линии Краснодарского края в районе Новороссийска.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Сирийские военнослужащие проводят тренировки по эксплуатации С-300
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Президент Египта открыл международную выставку вооружений EDEX 2018
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в понедельник первую международную выставку оборонной и военной промышленности EDEX 2018 (Egypt Defence Expo).
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале
В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
На российской военной базе в Южной Осетии прошел митинг, посвященный началу учебного года
На российской военной базе в Южной Осетии состоялся торжественный митинг, посвященный началу зимнего периода обучения.
Обновлено в 04:27