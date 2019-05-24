Минобороны опровергло заявление США о химатаке в ИдлибеИзвестия 11:54

На этой неделе Госдепартамент заявил о "признаках возможного применения" химоружия, что якобы имело место в Идлибе 19 мая, и вновь пригрозил сирийским властям "незамедлительным и соответствующим" ответом.

с чего всё началось

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление Госдепартамента США о якобы имевшей место химатаке в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии 19 мая.

Минобороны опровергло заявление США о химатаке в Идлибе

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