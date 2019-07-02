с чего всё началось

Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".

Гаджеты Xiaomi представила новую линейку смартфонов Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Теннис Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.

Кино Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Общество Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.

Политика Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо стал одним из людей, которые вдохновили его пойти в политику.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Технологии Россиянин получил три года тюрьмы за ссылки на программы для взлома Житель Костромы недолгое время вёл Telegram-канал с бесплатными ссылками на программы для взлома платёжного сервиса PayPal, интернет-магазина eBay и других ресурсов.

Общество ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).

Политика Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Политика Зеленского назвали очередным Наполеоном Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".

Культура Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.

Политика Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.

Космос В самолётах появятся «умные» туалеты Инженеры хотят проверить работу «умных» туалетов, которые будут сами регулировать температуру воздуха и влажность в кабине.

Шоу-бизнес Полина Гагарина с мужем отпраздновали романтическую годовщину в Париже Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков устроили себе небольшой отпуск и отправились в самый романтичный город земли — Париж.