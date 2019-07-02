Армия и оружие
Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппаратеLenta.ru 15:26
Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
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с чего всё началось
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.Ведомости15:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
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