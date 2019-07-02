с чего всё началось

Минобороны РФ опровергло сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про якобы имевший место «взрыв газа на подводном аппарате». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минобороны опровергло сведения о «взрыве газа на подлодке»

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