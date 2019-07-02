Армия и оружие
Минобороны опровергло сведения о «взрыве газа на подлодке»Политическая Экспертиза вчера в 15:54
Минобороны РФ опровергло сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про якобы имевший место «взрыв газа на подводном аппарате». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.Ведомостивчера в 15:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Наталья Сенчукова похвасталась успехами сына в учебе
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин очень гордятся сыном.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Дочь Мадонны примерила вульгарное леопардовое мини
Вопросы вызывал не только принт. Слишком уж вульгарным показался интернет-пользователям этот наряд.
Обновлено в 01:03
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Общество
Жители Южно-Сахалинска сами решат, какие дома снесут в ходе реновации
Как рассказал советник мэра по градостроительству Владислав Фролов, еще 8 лет назад были обследованы жилые дома в Черемушках, которые строились в начале и середине 60-х годов прошлого века с показателем сейсмики до 7 баллов.
Обновлено в 00:31
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 22:22
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено 01 июля в 19:13
Экономика
В России цены на мясо могут вырасти
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Школьник упал с высоты в Авиагородке в Петербурге
В Санкт-Петербурге госпитализировали ученика четвертого класса. Ребенок упал с высоты в Авиагородке.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Финансы
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Появились первые фото подводников, погибшие в глубоководном аппарате в Баренцевом море
По данным норвежских военных, которые ссылаются на российских чиновников, на борту аппарата произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 19:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Греция разъяснила вопрос со швартовкой российских военных кораблей
Греция не будет запрещать российским кораблям заход в свои порты, несмотря на американский «Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», заявил источник в правительстве страны.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено вчера в 10:28
Наука
Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию
Ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию, которая пока существует в качестве прототипа, но после ряда испытаний может быть использована в медицине.
Обновлено 01 июля в 14:48
Общество
Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет
О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22