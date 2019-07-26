Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском 12:26

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Известия15:34

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Интерфакс13:58

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Вести.Ru12:07

Минобороны опровергло сообщения о задержании техники в Румынии

РИА Новости12:12

Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военного груза из России

ТАСС12:19

Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

РБК12:02

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

RT на русском12:26
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Политика

Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%

Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
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Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

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Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

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Кино

В прокат вышел американский фильм с участием Радимова

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Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Происшествия

На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД

Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.
Обновлено в 05:42
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

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Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

Обновлено в 15:03
Авто

Введение новых автомобильных номеров перенесли на год

Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Футбол

Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова

Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:02
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Автоспорт

Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика

В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском

В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском.
Обновлено в 13:59
Общество

Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
Обновлено в 09:36
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Общество

В Сочи в районе обрушившегося участка дороги ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на участке автодороги, обрушившемся после оползня в Сочи, а также в районе происшествия, сообщает дорожное управление "Черноморье".
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Здоровье

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика

Меркель пригласила Джонсона обсудить Brexit в Берлине

Меркель пригласила Джонсона "в скором времени посетить Берлин", отметила она.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Лилль» может купить полузащитника «Милана»

"Лилль" претендует на полузащитника "Милана" Тиагу Джало.
Обновлено в 15:45
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Глава НИИ детской онкологии призвала лечиться в России

Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.
Обновлено в 12:46
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено в 13:09
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