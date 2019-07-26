Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском 12:26
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Политика
Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%
Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Кино
В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
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Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Происшествия
На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД
Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском
В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском.
Обновлено в 13:59
Общество
Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ
Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
Обновлено в 09:36
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Общество
В Сочи в районе обрушившегося участка дороги ввели режим ЧС
Режим ЧС введен на участке автодороги, обрушившемся после оползня в Сочи, а также в районе происшествия, сообщает дорожное управление "Черноморье".
Обновлено в 13:35
Здоровье
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
Меркель пригласила Джонсона обсудить Brexit в Берлине
Меркель пригласила Джонсона "в скором времени посетить Берлин", отметила она.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Лилль» может купить полузащитника «Милана»
"Лилль" претендует на полузащитника "Милана" Тиагу Джало.
Обновлено в 15:45
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Глава НИИ детской онкологии призвала лечиться в России
Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.
Обновлено в 12:46
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09