Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском 12:26
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
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Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Экономика
Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло
Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган поссорились из-за дочери
Пользователи оставили под фото множество комплиментов в адрес Полины. Не прошла мимо нового поста Виторгана и Собчак.
Обновлено в 09:32
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено в 22:32
Здоровье
Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма
Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено в 13:18
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено в 18:53
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено в 15:51
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено в 19:03
Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено в 20:31
Авто
Раритетный Land Rover был адаптирован для транспортировки мотоциклов
Свет увидел их проект, построенный на базе старого Land Rover Series 2A 1966 года.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Владимир Стеклов: «Я воспитываю ребенка набегами»
У 71-летнего актера Владимира Стеклова в апреле 2018 года родилась дочь Арина. Супруга Ирина младше артиста на 33 года.
Обновлено в 22:00
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 12:40
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи
Обновлено в 13:22
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено в 09:19
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено в 11:21
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета
Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Политика
Трамп пожаловался на кондиционеры в Белом доме
Президент США Дональд Трамп пожаловался на неудовлетворительную работу кондиционеров в Белом доме, появившихся, как он считает, при его предшественнике Бараке Обаме.
Обновлено в 18:37
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18