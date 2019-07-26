Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском 12:26

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военного груза из России

ТАСС12:19

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Интерфакс13:58

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

RT на русском12:26

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

РИА Новости12:12

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Известия15:34

Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

РБК12:02

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Вести.Ru12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Экономика

Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло

Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей

В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Политика

Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган поссорились из-за дочери

Пользователи оставили под фото множество комплиментов в адрес Полины. Не прошла мимо нового поста Виторгана и Собчак.
Обновлено в 09:32
Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено в 22:32
Здоровье

Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма

Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено в 13:18
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено в 18:53
Кино

Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»

Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено в 15:51
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено в 19:03
Политика

Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено в 20:31
Авто

Раритетный Land Rover был адаптирован для транспортировки мотоциклов

Свет увидел их проект, построенный на базе старого Land Rover Series 2A 1966 года.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Владимир Стеклов: «Я воспитываю ребенка набегами»

У 71-летнего актера Владимира Стеклова в апреле 2018 года родилась дочь Арина. Супруга Ирина младше артиста на 33 года.
Обновлено в 22:00
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено в 12:40
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи

Обновлено в 13:22
Теннис

Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Обновлено в 09:19
Космос

Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)

Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено в 11:21
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета

Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Политика

Трамп пожаловался на кондиционеры в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пожаловался на неудовлетворительную работу кондиционеров в Белом доме, появившихся, как он считает, при его предшественнике Бараке Обаме.
Обновлено в 18:37
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Авто

Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год

Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Экономика

Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке

Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Главное