Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском 12:26
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
Читать в источнике
Оценить268
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Культура
НТВ требует у блогеров и СМИ удалить трейлер своей версии «Чернобыля»
Телеканал НТВ потребовал у российских СМИ и блогеров удалить трейлер своего сериала «Чернобыль».
Обновлено в 16:24
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено в 08:18
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду
Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 08:33
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров
Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.
Обновлено в 09:34
Общество
Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США
Обновлено в 09:36
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Здоровье
ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Балтрейса.
Обновлено в 01:12
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Ирбите начальник ГИБДД подал в суд на блогера за оскорбление
В Ирбите начальник местного ГИБДД подал в суд на блогера, который нецензурно высказался в его адрес, пишет Ура.ру.
Обновлено в 04:37
Наука
В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови
Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане
Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Обновлено в 17:25
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы
В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Власти Польши собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Красной армией.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму сообщили об обысках у их родственников
Зарегистрированная в 8-м округе Москвы кандидат в депутаты городской думы Дарья Беседина сообщила в Twitter, что правоохранительные органы пришли в квартиру ее родителей.
Обновлено в 16:31
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Наука
Найдена ещё одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено в 15:47
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Кино
«Аладдин» стал очередным миллиардером Walt Disney
"Аладдин" стал третьим "миллиардером" 2019 года, выпущенном подразделениями компании Walt Disney.
Обновлено в 15:57
Культура
Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42