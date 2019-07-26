Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском 12:26

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Известия15:34

Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

РБК12:02

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

RT на русском12:26

Минобороны опровергло утверждения о задержании военной техники в Румынии

РИА Новости12:12

Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военного груза из России

ТАСС12:19

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Интерфакс13:58

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Вести.Ru12:07
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Армия и оружие

Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане

Обновлено в 16:20
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Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Культура

НТВ требует у блогеров и СМИ удалить трейлер своей версии «Чернобыля»

Телеканал НТВ потребовал у российских СМИ и блогеров удалить трейлер своего сериала «Чернобыль».
Обновлено в 16:24
Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено в 08:18
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Политика

ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду

Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

В России представили смартфон Honor 20 Pro

Обновлено вчера в 08:33
Теннис

Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы

Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров

Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.
Обновлено в 09:34
Общество

Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США

Обновлено в 09:36
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Здоровье

ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Балтрейса.
Обновлено в 01:12
Политика

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев

Обновлено в 15:32
Происшествия

В Ирбите начальник ГИБДД подал в суд на блогера за оскорбление

В Ирбите начальник местного ГИБДД подал в суд на блогера, который нецензурно высказался в его адрес, пишет Ура.ру.
Обновлено в 04:37
Наука

В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови

Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане

Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Обновлено в 17:25
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы

В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Происшествия

В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей

Обновлено в 11:12
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Красной армией.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму сообщили об обысках у их родственников

Зарегистрированная в 8-м округе Москвы кандидат в депутаты городской думы Дарья Беседина сообщила в Twitter, что правоохранительные органы пришли в квартиру ее родителей.
Обновлено в 16:31
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Наука

Найдена ещё одна причина старения клеток

Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено в 15:47
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
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Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Кино

«Аладдин» стал очередным миллиардером Walt Disney

"Аладдин" стал третьим "миллиардером" 2019 года, выпущенном подразделениями компании Walt Disney.
Обновлено в 15:57
Культура

Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42
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