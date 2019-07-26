Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

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