Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском вчера в 12:26

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Известиявчера в 15:34

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Интерфаксвчера в 13:58

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Вести.Ruвчера в 12:07

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии

РИА Новостивчера в 12:12

Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военного груза из России

ТАССвчера в 12:19

Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

РБКвчера в 12:02

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

RT на русскомвчера в 12:26
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Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче

Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол

«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао

Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Китай захотел плечом к плечу работать с Россией

По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Гаджеты

Huawei представила свой первый смартфон 5G

Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 00:36
Теннис

Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой

Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась, что ее сыновья стали студентами МГИМО

44-летняя Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Первенца Николая светская львица родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным.
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье

Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске

В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье

Подсели на грибы. Число заблудившихся в российских лесах побило рекорд

Статистика за месяц шокирующая: только за неделю с 15 по 21 июля в российских лесах заблудились без малого шестьсот человек, восемь из них погибли.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Канаде при крушении гидросамолёта погибли четыре человека

Обновлено в 00:43
Политика

Жители Германии захотели сближения с Россией

Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Общество

Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья

Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии

«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей

При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.
Обновлено вчера в 07:14
Транспорт

Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

Обновлено в 00:35
Политика

МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Авто

Mazda3 спешит в Россию: автомобили отгружают дилерам

Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец

В Челябинске, во время смертельного дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Политика

США и Украина пытались забрать черные ящики МН17

Обновлено 24 июля в 23:20
Общество

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Общество

Лесные пожары в Сибири объяснили погодой

Обновлено вчера в 11:41
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
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