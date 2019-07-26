Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииRT на русском вчера в 12:26
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было. «Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.
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Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
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Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао
Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Гаджеты
Huawei представила свой первый смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 00:36
Теннис
Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой
Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась, что ее сыновья стали студентами МГИМО
44-летняя Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Первенца Николая светская львица родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным.
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Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье
Подсели на грибы. Число заблудившихся в российских лесах побило рекорд
Статистика за месяц шокирующая: только за неделю с 15 по 21 июля в российских лесах заблудились без малого шестьсот человек, восемь из них погибли.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Жители Германии захотели сближения с Россией
Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Общество
Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья
Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии
«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей
При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.
Обновлено вчера в 07:14
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Авто
Mazda3 спешит в Россию: автомобили отгружают дилерам
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец
В Челябинске, во время смертельного дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Политика
США и Украина пытались забрать черные ящики МН17
Обновлено 24 июля в 23:20
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено вчера в 11:41
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46