Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииРИА Новости 12:12

В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

РИА Новости12:12

Что произошло за день: пятница, 26 июля

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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

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РБК12:02

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Вести.Ru12:07
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