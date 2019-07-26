Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииРИА Новости 12:12
В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
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Политика
Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу
Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу "60 минут" принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее.
Обновлено в 19:22
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
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Гарет Бэйл перейдет в китайский клуб
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Авто
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Под капотом бензинового Audi S6 устанавливается 2,9-литровый ДВС с электрической турбиной и 48-вольтовой электросетью с дополнительной батареей.
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Как волгоградцы могут защитить своих питомцев от клещей
Ошейник Особым образом обработанный ошейник, который нужно застегнуть на шее животного, способен защищать несколько месяцев подряд и подойдет тем питомцам, которых моют часто.
Обновлено в 15:37
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
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Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
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Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
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Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
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Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
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Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 17:45