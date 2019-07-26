Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в РумынииРИА Новости 12:12
В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
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Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика
Пушков отреагировал на заявление Трампа об отношениях с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Соединённых Штатов нет причин не ладить с Россией.
Обновлено в 20:37
Спорт
Ефимова выиграла золото чемпионата мира
Сборная России по плаванию выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:23
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Сотрудники СК провели обыск у оппозиционера Ильи Яшина
Ранее Яшин сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московский штаб оппозиционера.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет
Обновлено в 03:00
Футбол
Адвокаты Беккенбауэра сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста
В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.
Обновлено в 17:27
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено в 15:08
Политика
ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду
Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.
Обновлено в 03:31
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Политика
Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино
Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
Обновлено в 17:20
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Общество
Госдума утвердила закон о выплате детских пособий до трех лет
Большее число российских семей с первого января 2020 года сможет получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 10:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 02:45
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено вчера в 10:11
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма
Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено в 13:18
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска
Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Обновлено в 19:50