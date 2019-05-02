Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в СирииРИА Новости вчера в 23:59

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в Сирии.

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

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