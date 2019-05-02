Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в СирииРИА Новости вчера в 23:59

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
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Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

РИА Новостивчера в 23:59

Минобороны назвало «фальшивкой» сообщения о гибели российских солдат в Сирии

Газета.Ru00:27

Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии

РБК00:13

В Сирии, по некоторым данным, убиты четверо российских военных

Эхо Москвы02:30

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

ТАССвчера в 23:48

Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Lenta.ru00:22

Боевики завили о гибели четырех россиян в Сирии

URA.Ruвчера в 22:17
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Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Анна Снаткина: «Самолет начал падать, и я попрощалась с жизнью»

На обратном пути поначалу полет шел нормально. И вдруг мы ощутили мощный толчок и самолет начал падать.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Источник: Росгвардия впервые представит багги огневой поддержки на параде Победы в Москве

Росгвардия впервые представит новый багги "Чаборз-М3" в конфигурации машины легкой огневой поддержки на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Футбол

Французский клуб подшутил над достижением Месси

Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Ранее армия Израиля сообщила, что военные нанесли удары по целям инфраструктуры палестинского движения после того, как с территории Газы были запущены воздушные шары со взрывчаткой и зажигательной смесью.
Обновлено в 00:54
Музыка

«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»

Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км

Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 01:55
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Космос

В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики

Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Музыка

Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»

В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:25
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено вчера в 17:28
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
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