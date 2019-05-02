Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в СирииРИА Новости вчера в 23:59
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
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Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Анна Снаткина: «Самолет начал падать, и я попрощалась с жизнью»
На обратном пути поначалу полет шел нормально. И вдруг мы ощутили мощный толчок и самолет начал падать.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Источник: Росгвардия впервые представит багги огневой поддержки на параде Победы в Москве
Росгвардия впервые представит новый багги "Чаборз-М3" в конфигурации машины легкой огневой поддержки на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Футбол
Французский клуб подшутил над достижением Месси
Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа
Ранее армия Израиля сообщила, что военные нанесли удары по целям инфраструктуры палестинского движения после того, как с территории Газы были запущены воздушные шары со взрывчаткой и зажигательной смесью.
Обновлено в 00:54
Музыка
«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»
Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Авто
Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км
Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют
Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:25
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55