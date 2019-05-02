Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в СирииРИА Новости вчера в 23:59

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Происшествия Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Происшествия В торговом центре в Иркутске произошёл пожар Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.

Хоккей «Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Происшествия Полицейские избили российскую журналистку в Париже Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.

Политика Зеленский выбрал главу администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Шоу-бизнес Анна Снаткина: «Самолет начал падать, и я попрощалась с жизнью» На обратном пути поначалу полет шел нормально. И вдруг мы ощутили мощный толчок и самолет начал падать.

Общество Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.

Экономика Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6% Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Общество Источник: Росгвардия впервые представит багги огневой поддержки на параде Победы в Москве Росгвардия впервые представит новый багги "Чаборз-М3" в конфигурации машины легкой огневой поддержки на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Происшествия Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.

Армия и оружие ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.

Происшествия В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.

Футбол Французский клуб подшутил над достижением Месси Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".

Армия и оружие Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа Ранее армия Израиля сообщила, что военные нанесли удары по целям инфраструктуры палестинского движения после того, как с территории Газы были запущены воздушные шары со взрывчаткой и зажигательной смесью.

Музыка «Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019» Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.

Авто Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Космос В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.

Музыка Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением» В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.

Финансы ФРС США сохранила ключевую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Кино «Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.