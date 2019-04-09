Армия и оружие

Минобороны опровергло переброску Су-57 в СириюМосковский Комсомолец 08:06

Российское Министерство обороны опровергло сообщения ряда СМИ, согласно которым в Сирию были переброшены истребители пятого поколения Су-57. Данная информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве.
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Минобороны опровергло данные о переброске Су-57 в Сирию

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ТК Звезда07:17

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РИА Новости07:20

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RT на русском07:34

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

Lenta.ru07:24
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