Минобороны опровергло переброску Су-57 в СириюМосковский Комсомолец 08:06

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Происшествия Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.

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