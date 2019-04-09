Армия и оружие
Минобороны опровергло переброску Су-57 в СириюМосковский Комсомолец 08:06
Российское Министерство обороны опровергло сообщения ряда СМИ, согласно которым в Сирию были переброшены истребители пятого поколения Су-57. Данная информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве.
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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
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Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
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Технологии
Оплатить услуги ЖКХ теперь можно онлайн через «Почту России»
"Почта России" запустила свой сервис по онлайн-оплате мобильной связи, ЖХК и других услуг.
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Теннис
Родина пробилась во второй круг теннисного турнира в Лугано
Обновлено в 11:14
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В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
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В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
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Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
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Обновлено в 08:03
Энергетика
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Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты
Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70
Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.
Обновлено в 13:19
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Общество
Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине
Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обновлено в 04:29
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Премьер Норвегии заявила, что не верит в угрозу со стороны России
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ее страна не верит в угрозу и агрессию со стороны России.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Политика
Минюст США в течение недели обнародует доклад Мюллера
В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 10:32
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии
Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии.
Обновлено в 06:13