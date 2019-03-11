Минобороны опровергло информацию об авиаударах по ИдлибуРБК 03:55

Примечательно, что к середине дня воскресенья об ударах российских ВКС по Идлибу не сообщало не только Минобороны РФ, но и близкая к оппозиции сирийская «Обсерватория по правам человека в Сирии», которая старается фиксировать все происходящее в стране.

с чего всё началось

Минобороны подчеркнуло, что российская авиация «никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносила». О том, что ВКС России атаковали объекты боевиков в сирийской провинции, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.

Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу

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