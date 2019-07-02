с чего всё началось

Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

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